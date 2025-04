Ilzer über Bischof: "Zukünftiger deutscher Nationalspieler"

Christian Ilzer geriet ins Schwärmen. Ganz grundsätzlich war der Trainer der TSG Hoffenheim mit der Leistung seiner Mannschaft trotz der 1:3 (1:2)-Niederlage bei RB Leipzig nicht unzufrieden. Für seinen Torschützen Tom Bischof fand der Österreicher aber besonders lobende Worte.

"Unglaubliches Potenzial" bescheinigte Ilzer dem 19 Jahre alten Mittelfeldspieler, den es im Sommer zum FC Bayern zieht. So viel Potenzial sogar, "dass er sich auch bei Bayern München durchsetzt, dass er zukünftiger deutscher Nationalspieler ist. Das traue ich ihm zu."

In Leipzig hatte Bischof seine Qualitäten früh unter Beweis gestellt. Aus rund 25 Metern nahm der deutsche Junioren-Nationalspieler Maß und traf zur Führung (11.), profitierte dabei allerdings auch von einem Torwartfehler des Leipziger Keepers Peter Gulacsi. In der zweiten Halbzeit verpasste Bischof knapp den möglichen Ausgleich zum 2:2 (72.).

Dass die TSG durch die Niederlage weiter tief im Abstiegskampf steckt, bremst Bischof laut Ilzer nicht. "Er bringt Woche für Woche seine Leistung und lässt sich von der Tabellensituation überhaupt nicht aus der Bahn werfen, zieht sein Ding einfach durch", sagte Ilzer.

Bischof, dem der Durchbruch erst in der laufenden Saison gelungen ist, habe eine "gute Entwicklung" genommen. Der Wechsel zum deutschen Rekordmeister sei verständlich. "Ich hätte ihn sehr gern länger bei der TSG gesehen, aber man kann seinen Schritt absolut nachvollziehen", sagte Ilzer, der die verbleibenden sechs Ligaspiele mit seinem Top-Talent genießen will: "Wir werden ihn die letzten sechs Spiele richtig ausquetschen und hoffen, dass es nicht sein letztes Tor war und er die TSG mit einem sehr positiven Abschluss in Richtung München verlässt."