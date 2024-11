Ilzer über Trainereffekt: "Ein großes Wort"

Am Samstagnachmittag feiert Christian Ilzer seine Premiere als Bundesliga-Coach, für die nötige Orientierung in der Sinsheimer Fußballarena wird er dann schon gesorgt haben. "Ich fahre im Anschluss an die Pressekonferenz das erste Mal zum Stadion", kündigte der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in der Medienrunde am Freitagnachmittag an.