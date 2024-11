Ilzer übernimmt in Hoffenheim: "Haben nicht viel Zeit"

Christian Ilzer wollte am liebsten gleich auf dem Platz loslegen. Am Ende einer "turbulenten" und "sehr intensiven Woche" scharrte der neue Trainer der TSG Hoffenheim mächtig mit den Hufen. "Wir haben nicht viel Zeit. Es gilt, gleich ins Arbeiten zu kommen", sagte der neue Mann an der Seitenlinie des Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga: "Jetzt heißt es, schnell alles aufzusaugen."