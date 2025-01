Ilzer vor Restart: "Wichtigstes Spiel meiner Amtszeit"

Trainer Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim misst dem Restart in der Fußball-Bundesliga eine besondere Bedeutung zu. Es sei "vielleicht das wichtigste Spiel meiner bisher noch kurzen Amtszeit, weil wir die Dinge in die richtige Richtung lenken können", sagte der 47-Jährige vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). In der zehntägigen Vorbereitungszeit sei sein Team "einen Schritt weiter" gekommen.

Der Tabellen-15. habe "sehr produktiv" gearbeitet, führte der Mitte November zur TSG gewechselte Österreicher aus: "Wir haben die Tage sehr gut genutzt. Wir haben an unseren Prinzipien und unserer DNA gearbeitet, wir wollen das in Fleisch und Blut übergehen lassen. Das klappt immer besser." Es gelte nun, "mit einem Erfolgserlebnis in das Jahr zu starten. Das gibt dir gleich Selbstvertrauen".

Die Neuzugänge Gift Orban und Erencan Yardimci werden zum Jahresstart zum Kader gehören. Orban erhielt von seinem Trainer gleich mal ein Sonderlob: "Er hat absolute Goalgetter-Qualitäten, kann mit wenigen Kontakten zum Torabschluss kommen", lobte Ilzer.