Im DFB-Pokal: Stuttgart will Saison "die Krone aufsetzen"

Die Spieler des VfB Stuttgart feierten in weißen Pokalshirts den gelungenen Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga, auf der Tribüne sangen die Fans von "Berlin" und träumten gemeinsam mit der Mannschaft vom Gewinn des DFB-Pokals. Die Stimmung bei den Schwaben war nach dem 3:2 (1:2)-Erfolg bei RB Leipzig ausgelassen - und soll es bis nach dem Finale gegen Drittligist Arminia Bielefeld am kommenden Samstag im Berliner Olympiastadion bleiben.

"Wir hoffen, dass nächste Woche ein Fest gefeiert wird, hoffentlich auf Stuttgarter Seite", sagte Kapitän Atakan Karazor. Die Finalshirts hatte die Mannschaft in der Vorwoche von den Fans erhalten. In Leipzig, wo das Sturmtrio Deniz Undav (24.), Nick Woltemade (57.) und Ermedin Demirovic (78.) mit Toren Selbstvertrauen tankte, streifte sie es nach Abpfiff als Zeichen der Anerkennung und gegenseitigen Wertschätzung über: "Wir wollten zeigen, dass alle mit an Bord sind. Jeder soll dabei sein."

Die Bundesliga-Saison 2024/25 schloss der VfB mit 50 Punkten als Neunter ab. Den Vergleich mit dem Vorjahr, als Stuttgart mit 73 Zählern Vizemeister geworden war, scheute Trainer Sebastian Hoeneß. "Man darf nicht vergessen, wo der VfB herkommt", sagte Hoeneß. Das starke Abschneiden in der Vorsaison mache "die ganze Sache ein bisschen komplizierter und es schwieriger, den Blick klar zu halten."

Hoeneß verwies in seiner Bewertung unter anderem auch auf die Champions League, die für Stuttgart mit zehn Punkten in der Ligaphase geendet hatte. "Die Richtung stimmt. Ich sehe die Gesamtentwicklung positiv", sagte Hoeneß. Nun könne man die Saison im Pokalfinale "richtig veredeln. Wir haben eine Riesenchance, in diesem Spiel der Saison eine Krone aufzusetzen."