Innenmeniskusriss: Gladbach "in den kommenden Wochen" ohne Hack

Der kriselnden Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Offensivspieler Robin Hack verzichten. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, zog sich der 27-Jährige einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zu. Hack soll am Samstag operiert werden und wird der Borussia "in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen".

Hack sei ein "Kämpfertyp", sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: "Er blickt schon jetzt wieder nach vorn, und wir werden ihn bestmöglich bei der Regeneration unterstützen."

Hack stand in dieser Saison in allen vier Pflichtspielen der Borussia in der Startformation. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) müssen die in der Bundesliga noch sieg- und torlosen Gladbacher zu Vizemeister Bayer Leverkusen. Dabei wird Eugen Polanski als Nachfolger von Gerardo Seoane erstmals auf der Trainerbank sitzen.