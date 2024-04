Internationale Pressestimmen zur Leverkusener Meisterschaft

Anzeige

Die erste deutsche Meisterschaft von Bayer Leverkusen sorgt in der europäischen Sportpresse für Begeisterung. "Endlich" sei die "Bayern-Dominanz zu Ende". Neben dem "Magier von Pulheim", Florian Wirtz, wird vor allem Xabi Alonso als "Don Xabi" gepriesen. Die internationalen Pressestimmen in der Übersicht:

ENGLAND

The Telegraph: "Bayer Leverkusen ist Meister der Bundesliga - der größte Erfolg im europäischen Fußball in dieser Saison und vielleicht auch in den nächsten Jahren."

Mirror: "'Neverkusen' gibt es nicht mehr. Die Bundesliga gehört ENDLICH Bayer Leverkusen."

Daily Mail: "Die T-Shirts waren bereits bedruckt. Rote Dämpfe erfüllten die Luft, als auf der Straße zur BayArena, an diesem Tag in 'Xabi Alonso Allee' umbenannt, ein Feuerwerk gezündet wurde. Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist Bayer Leverkusen deutscher Meister."

SPANIEN

Marca: "Xabi I. von Deutschland. Bayer Leverkusen erobert den ersten Bundesligatitel seiner Geschichte. Borussia Dortmund hatte es nicht geschafft, die Tyrannei des FC Bayern zu beenden - Bayer Leverkusen schon. Adios 'Neverkusen', Hola 'Meisterkusen'. Ein Märchen, das mit der Ankunft von Fernando Carro 2018 begann. Xabi Alonso krönt sich zum König Deutschlands."

As: "Xabi Alonso ist Meister! Ein Trainer, der den europäischen Fußball revolutioniert hat: Don Xabi Alonso Olano. Die Bundesliga hat einen neuen König."

Sport: "Xabi Alonso regiert in der Bundesliga mit seinem Leverkusen. Die Legende von 'Neverkusen', der Mannschaft die nie gewann, ist aus und vorbei."

El Mundo Deportivo: "Xabi Alonsos Bayer Leverkusen ist jetzt schon eine Legende. Leverkusen wird Meister mit absoluter Dominanz. Wirtz, der 'Magier von Pulheim', kam von der Bank und machte einen Hattrick. Leverkusen ist aber noch lange nicht fertig."

El Pais: "Xabi Alonso führt Bayer Leverkusen zu seinem ersten Bundesligatitel. Die deutsche Mannschaft beendet elf Jahre Hegemonie der Bayern. Die Bismarckstraße wurde am frühen Sonntagmorgen bereits in Xabi-Alonso-Allee umgetauft. Xabi Alonso ist der Nachfolger der Rebellen. Auf dem Weg zum Triple."

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: "Gala in Rekordsaison: Bayer Leverkusen ist erstmals deutscher Meister."

Der Standard: "Leverkusen feierte gegen Bremen Sieg Nummer 38 im 43. Pflichtspiel. Die Titelserie des FC Bayern ist damit zu Ende."

SCHWEIZ

Tagesanzeiger: "Selten hat die Bundesliga einen besseren Meister gesehen."

Blick: "Die Bayern-Dominanz in der Bundesliga ist vorbei. Um 19.19 Uhr brechen in der BayArena endgültig alle Dämme."

FRANKREICH

L'Équipe: "Bayer Leverkusen hat nicht gezittert. Ungeschlagen seit dem Saisonbeginn in allen Wettbewerben (43 Spiele), hat die Mannschaft von Xabi Alonso am Sonntag den ersten Matchball verwandelt und mit dem ersten Meistertitel in Deutschland Geschichte geschrieben."

Le Parisien: "Eine historische Errungenschaft, bei der Trainer Xabi Alonso, der diese Mannschaft komplett revolutioniert hat, alles andere als ein Fremder ist."

ITALIEN

Corriere dello Sport: "Historische Wende in Deutschland: Die Krone der Bundesliga gehört Bayer Leverkusen. Die elfjährige Erfolgsserie des FC Bayern ist zu Ende. Im deutschen Fußball hat eine neue Ära begonnen."

La Repubblica: "Der ewige Zweite ist endlich deutscher Meister."

Corriere della Sera: "Auch die letzte Diktatur im großen europäischen Fußball fällt: Nach Juventus (9 Titel in Folge) und PSG dankt auch Bayern München ab."

Gazzetta dello Sport: "Das neueste Wunder von Xabi Alonso: Mit einem jungen Kader und neuen Talenten erobert Bayer Leverkusen seinen ersten Titel, ohne jemals ein Spiel verloren zu haben. Bayer Leverkusen brauchte einen Basken, um den FC Bayern nach elf Jahren den Meisterschaftstitel zu entreißen."