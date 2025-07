Irankunda verlässt Bayern in Richtung Watford

Einst hoch gelobt, nun wieder weg: Flügelstürmer Nestory Irankunda (19) verlässt den deutschen Fußball-Meister Bayern München nach knapp einem Jahr und wechselt zum englischen Zweitligisten FC Watford. Der australische Nationalspieler hatte es bei den Münchnern nicht zu einem Einsatz bei den Profis geschafft, sein Vertrag wäre noch bis Juni 2028 gelaufen.

Die Bayern hatten Irankunda schon im November 2023 unter Vertrag genommen, der gebürtige Tansanier durfte aber erst nach seinem 18. Geburtstag zum 1. Juli 2024 vom Erstligisten Adelaide United nach München wechseln. Dort kam er auf vier Tore in 15 Regionalliga-Einsätzen, ehe er zur Rückrunde an die Grasshoppers Zürich in die Schweiz ausgeliehen wurde.

"Nestory hat bei unseren Amateuren und dann in Zürich bei GC immer wieder sein großes Potential gezeigt. Mit seiner Athletik und seiner Schnelligkeit ist er wie gemacht für den Fußball auf der Insel", sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus: "Wir sind überzeugt, dass er dort beste Voraussetzungen vorfindet, sich nachhaltig im europäischen Klubfußball zu etablieren."