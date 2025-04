Irvine-Debüt als TV-Kommentator: "Lang ersehnter Traum"

FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur, Londoner Derby in der Premier League - und am Mikrofon Jackson Irvine: Der Kapitän des FC St. Pauli hat sich am Mittwochabend als Sky-Kommentator einen Traum erfüllt. Dass der Australier bei seinem Einsatz durchaus ein bisschen "nervös" war, hat sein Trainer Alexander Blessin gar nicht mitbekommen.