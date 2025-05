Jubilar Heynckes: "Fußball ist nur noch Kommerz"

Jupp Heynckes verfolgt sieben Jahre nach seinem Abschied von der großen Bühne den Fußball nur noch vereinzelt. "Die großen Partien schaue ich, aber manchmal gehe ich lieber in den Fitnessraum, statt Bundesliga einzuschalten", sagte der Weltmeister von 1974 dem kicker. Heynckes wird am Freitag 80 Jahre alt.

Vor allem die "Schwemme" an Spielen störe ihn. "Der Konsument wird überflutet. Aber nur so funktioniert das Business: Die Spieler verdienen exorbitant, die Vereine müssen das Geld generieren. Fußball ist nur noch Kommerz. Das Fernsehen diktiert die unfreundlichen Anstoßzeiten", sagte Heynckes.

Heynckes hatte 2018 nach der Meisterschaft mit Bayern München seine lange und erfolgreiche Karriere beendet, den Ausstieg habe er längst überwunden. "Das war mir schon nach dem Triple 2013 gelungen, damals hätte ich noch weitermachen können", sagte Heynckes: "Es gab Millionen-Angebote von Paris Saint-Germain, aus Monaco, Katar. Es war genug und richtig, mit 68 aufzuhören. Mir war immer klar: Es gibt noch ein Leben nach dem Beruf."

Heynckes lebt heute mit seiner Frau Iris in der Nähe von Mönchengladbach, 2022 hatte er eine schwere Herz-Operation überstanden. "Es geht mir relativ gut. Und man muss im Alter einsehen, dass alles beschwerlicher wird und nicht mehr so locker geht. Man muss es schaffen, mit sich im Reinen zu sein, und darf nicht klagen", sagte er. Seinen Geburtstag werde er "ganz still und besonnen im engsten Kreis" feiern.

Als Spieler wurde Heynckes mit Borussia Mönchengladbach viermal deutscher Meister (1971, 1975 bis 1977) und gewann den UEFA-Cup (1975). Als Trainer führte er Real Madrid zum Champions-League-Triumph (1998) und feierte 2013 mit dem FC Bayern das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal.