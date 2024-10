Kane führt Bayern zum Sieg: "Perfekte Leistung"

Nach dem eindrucksvollen Ende der kleinen Ergebniskrise hatte auch Harry Kane nicht mehr viel zu bemängeln. "Das war heute die perfekte Leistung", schwärmte der Stürmerstar des FC Bayern nach dem überzeugenden 4:0 (0:0) im Südschlager gegen den VfB Stuttgart, ergänzte aber: "Letztendlich hätten wir wahrscheinlich ein paar Tore mehr schießen können."

Alleine Dreierpacker Kane hatte gegen den VfB zehn Torschüsse abgegeben - nie waren es für ihn in der Bundesliga mehr. Dabei hatte der Tormotor des englischen Nationalmannschaftskapitäns zuletzt etwas gestottert. Sowohl gegen Bayer Leverkusen (1:1) als auch bei Aston Villa (0:1) und in Frankfurt (3:3) war Kane ohne Treffer geblieben. Selbstzweifel habe er deswegen aber keine gespürt.

"Ich bin eine selbstbewusste Person", betonte der 31-Jährige: "Ich arbeite hart an meinem Abschluss. Wann immer sich mir also eine Gelegenheit bietet, habe ich das Gefühl, dass ich sie nutzen kann." Aus Sicht von Sportvorstand Max Eberl habe Kane gegen Stuttgart gezeigt, "was für ein Killer er ist. Es ist einfach schön für ihn."

Einzig die Mannschaft werde langsam müde angesichts der vielen Tore. "Ich glaube, die Jungs sind es leid, auf den Bällen zu unterschreiben", scherzte Kane, der für die Bayern bereits zum siebten Mal mindestens drei Treffer in einem Spiel erzielte: "Aber ich hoffe, dass dieses Jahr noch ein paar mehr dazukommen werden. Das sind gute Erinnerungen."