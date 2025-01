Kane hofft auf Vertragsverlängerungen - auch bei Dier

Superstar Harry Kane hat sich angesichts der Hängepartie in Sachen Vertragsverlängerungen für eine weitere Zusammenarbeit mit seinen betroffenen Mitspielern beim FC Bayern ausgesprochen. "Ich hoffe, dass sie unterschreiben", sagte der Torjäger nach dem 3:2 (2:1) in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg über Spieler wie Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Alphonso Davies, "damit wir das, was wir in dieser Saison bereits aufgebaut haben, weiter aufbauen können."

Dabei dachte Kane auch an seinen Landsmann Eric Dier, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. "Natürlich würde ich es lieben, wenn Eric bleibt", sagte er über den Verteidiger, der schon bei Tottenham Hotspur sein Teamkollege war. Dier mache es als Backup für die "fantastischen" Min-Jae Kim und Dayot Upamecano "großartig", meinte Kane.

Ähnlich positiv äußerte er sich über Leroy Sané, dessen Arbeitspapier ebenfalls ausläuft. "Wir alle wissen, welche Qualitäten Leroy hat, er kann am Ball sehr gefährlich sein, hat so viel Geschwindigkeit und so großes technisches Können", schwärmte Kane.

Seit er mit Sane zusammenspiele, versuche er ihn dabei zu unterstützen, "mehr Tore zu erzielen, mehr in den Strafraum zu kommen - und ich denke, er beginnt, das zu tun. Leroy ist ein fantastischer Spieler und es macht Freude, mit ihm zusammenzuspielen."