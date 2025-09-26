Kane "offen" für Verlängerung bei Bayern

Stürmerstar Harry Kane kann sich offenbar einen Verbleib beim FC Bayern über sein Vertragsende 2027 hinaus vorstellen. "Darüber können wir sicher reden", sagte Kane nach dem 4:0 (2:0) gegen Werder Bremen, zu dem er seine Treffer Nummer 99 und 100 im Trikot des deutschen Fußball-Rekordmeisters beigesteuert hatte.

"Ich habe noch fast zwei Jahre. Es ist nicht so, dass ich im letzten Vertragsjahr bin und jemand in Panik gerät", ergänzte Kane und betonte mit Blick auf eine mögliche Verlängerung: "Mir geht es gut. Dem Verein geht es gut. Ich denke, sie sind zufrieden mit mir, und ich bin zufrieden mit ihnen. Solche Gespräche könnten stattfinden."

Er sei "wirklich glücklich hier", führte Kane aus und nannte die jüngsten Spekulationen um eine mögliche Heimkehr auf die Insel "Gerüchte". Er sehe derartige Diskussionen "immer als Kompliment", aber: "Ich kann nur sagen, dass mein Fokus hier beim FC Bayern München liegt." Auch seine Familie sei "glücklich" in München.