Kane über Lewandowski-Rekord: "Ist möglich"

Harry Kane liebäugelt nach seinem bisherigen Saisonverlauf bei Bayern München mit dem Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski. "Ich denke, das ist möglich, vor allem mit dem Start, den ich in diesem Jahr bisher hatte", sagte der Stürmer bei Sky mit Blick auf die 41 Treffer, die der Pole in der Spielzeit 2020/21 im Trikot der Münchner erzielt hatte.

Es sei jedoch "immer noch ein weiter Weg. Ich muss in der Lage sein, dieses Niveau für weitere vier oder fünf Monate aufrechtzuerhalten", betonte Kane, der nach 14 Spieltagen bereits bei 18 Treffern steht. Die Bestmarke von Lewandowski sei "ein unglaublicher Rekord - und er wird schwer zu übertreffen sein, das weiß ich", sagte der Engländer.

Doch nicht nur persönlich, auch mit seinem Team hat Kane einiges vor. "Wir haben dafür gesorgt, dass wir mit der Möglichkeit, alle drei Titel zu gewinnen, ins Jahr 2026 gehen. Das ist das Ziel als Team, in dieser Saison alles zu gewinnen." Während die Münchner die Bundesliga-Tabelle souverän anführen, lauern sie auch in der Champions League nach sechs Spieltagen auf Rang zwei. Im DFB-Pokal steht am 11. Februar das Viertelfinale gegen RB Leipzig an.

Kane selbst will durch seine Tore dabei helfen. "Es war der beste Saisonstart in meiner Karriere. Es zeigt mir also, dass ich mich weiter verbessern kann", erklärte der 32-Jährige. Hinzu komme noch die WM im Sommer mit England: "Es ist offensichtlich ein großartiges Jahr und eine großartige Gelegenheit, Geschichte zu schreiben."