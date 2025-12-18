FC Bayern: Sorgen um Michael Olise - Einsatz gegen Heidenheim weiter offen

Der FC Bayern bangt vor dem Bundesliga-Spiel in Heidenheim um Michael Olise. Nach einem Eingriff am Auge ist der Offensivspieler zwar wieder im Lauftraining, sein Einsatz bleibt jedoch offen.

Beim FC Bayern München bleibt der Einsatz von Michael Olise im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres fraglich.

Wie die "Bild" berichtet, musste sich der französische Offensivspieler nach der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 einem kleineren Eingriff am Auge unterziehen und fehlte deshalb am Dienstag und Mittwoch im Mannschaftstraining.

Am Donnerstag konnte Olise immerhin wieder ins individuelle Lauftraining einsteigen. Ob es für einen Einsatz am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker) beim 1. FC Heidenheim reicht, ist derzeit jedoch noch unklar.

Die Münchner wollen vor der Winterpause kein unnötiges Risiko eingehen und beobachten den Heilungsverlauf genau.