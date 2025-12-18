- Anzeige -
FC Bayern: Sorgen um Michael Olise - Einsatz gegen Heidenheim weiter offen

  • Veröffentlicht: 18.12.2025
  • 17:38 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern bangt vor dem Bundesliga-Spiel in Heidenheim um Michael Olise. Nach einem Eingriff am Auge ist der Offensivspieler zwar wieder im Lauftraining, sein Einsatz bleibt jedoch offen.

Wie die "Bild" berichtet, musste sich der französische Offensivspieler nach der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 einem kleineren Eingriff am Auge unterziehen und fehlte deshalb am Dienstag und Mittwoch im Mannschaftstraining.

Am Donnerstag konnte Olise immerhin wieder ins individuelle Lauftraining einsteigen. Ob es für einen Einsatz am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker) beim 1. FC Heidenheim reicht, ist derzeit jedoch noch unklar.

Die Münchner wollen vor der Winterpause kein unnötiges Risiko eingehen und beobachten den Heilungsverlauf genau.

Personell hat Trainer Vincent Kompany dennoch Alternativen zur Verfügung. Mit Luis Díaz kehrt ein wichtiger Flügelspieler nach abgesessener Gelbsperre in den Kader zurück. Zudem drängt Nachwuchsspieler Lennart Karl nach zuletzt starken Leistungen und mehreren Saisontreffern erneut auf Einsatzzeit.

Michael Olise als Schlüsselspieler beim FC Bayern

Ein Ausfall von Olise wäre sportlich dennoch ein Rückschlag. Der 22-Jährige gehört mit bislang neun Toren und 14 Vorlagen zu den produktivsten Bayern-Spielern in dieser Saison und war auf der rechten Offensivseite nahezu gesetzt.

Dass Olise bereits wieder trainiert, zeigt jedoch, dass er alles daransetzt, in diesem Kalenderjahr noch einmal auf dem Platz zu stehen. Ob es am Ende für einen Einsatz in Heidenheim reicht, dürfte sich kurzfristig entscheiden.

