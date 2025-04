Kapitän Trimmel verlängert bei Union

Union Berlin hat seinen Fans vor dem anstehenden Jubiläum in der Fußball-Bundesliga ein besonderes Präsent beschert. Die Köpenicker verkündeten an Karfreitag die Vertragsverlängerung mit Kapitän und Publikumsliebling Christopher Trimmel.

Der 38-Jährige ist seit 2014 im Verein und geht in der kommenden Spielzeit in seine zwölfte Saison für die Eisernen. Trimmel, der Unions Weg aus der 2. Bundesliga bis in die Champions League mitmachte, kommt auf über 350 Spiele im Union-Trikot und ist aktiver Rekordspieler des Vereins.

"Seit so vielen Jahren trage ich nun das Union-Trikot und es fühlt sich immer noch besonders an. Gemeinsam haben wir unglaubliche Erfolge gefeiert und dazu beigetragen, den Verein dorthin zu bringen, wo er heute steht", sagte Trimmel: "Für mich ist Union längst mehr als nur ein Klub, Union ist eine zweite Heimat geworden."

Sport-Geschäftsführer Horst Heldt würdigte den Österreicher. Trimmel verkörpere Union wie kaum ein anderer Spieler: "Er ist auf und neben dem Platz ein Vorbild, gibt dem Team Stabilität und bringt seine Erfahrung ein. Seine Bedeutung für den Verein geht weit über das Sportliche hinaus, denn eine solch enge Bindung zwischen Spieler und Klub gibt es im heutigen Profifußball nur noch sehr selten."

Die Berliner empfangen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) den VfB Stuttgart. Es ist das 200. Spiel sowie das 100. Heimspiel der Köpenicker in der Fußball-Bundesliga.