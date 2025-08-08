Kapitänsfrage beim 1. FC Köln offen - Interesse an Obermair

Trainer Lukas Kwasniok lässt die Kapitänsfrage beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln weiterhin offen. Die Entscheidung werde erst nach dem letzten Test am Samstag gegen Atalanta Bergamo fallen, bestätigte der 44-Jährige am Freitag. Für das Amt käme "ein Pool von drei bis fünf Spielern" in Frage.

Es handele sich dabei um "keine unwichtige Entscheidung", sagte Kwasniok: "Aber es war schon auch so, dass Kapitäne am Ende der Saison nicht mehr Kapitäne gewesen sind." Die Ernennung sei "ein bisschen Show nach außen". Nach innen brauche man die "Binde nicht, um auch ein Führungsspieler zu sein".

Die Kölner sind zudem weiterhin auf dem Transfermarkt aktiv: Der FC habe laut Kwasniok ein "starkes Interesse" an Raphael Obermair, der in der Vorsaison beim SC Paderborn sein Spielführer gewesen war. Ob eine Verpflichtung "zustande kommt, wird sich zeigen", sagte der ehemalige Paderborner Trainer. Außerdem steht die Verpflichtung von Innenverteidiger Cenk Özkacar (FC Valencia) kurz bevor, "ist aber noch nicht final durch", stellte Kwasniok klar.