Kapselverletzung: Wirtz muss vorerst pausieren

Nationalspieler Florian Wirtz hat sich beim Länderspiel gegen die Niederlande eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Dies teilte sein Klub Bayer Leverkusen nach einer MRT-Untersuchung am Dienstag mit, ohne Angaben zur Ausfallzeit des 21-Jährigen zu machen.

Wirtz werde in Leverkusen behandelt, es sei unklar, wann er wieder ins Training einsteigen werde, hieß es in der Mitteilung. Bayer trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga daheim auf Eintracht Frankfurt und am folgenden Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League auswärts auf Stade Brest.

Wirtz war im Spiel gegen die Niederländer am Montag (1:0) zur Halbzeit ausgewechselt worden. Für den Edeltechniker kam sein Vereinskollege Robert Andrich in die Partie.