Kehl hält weitere BVB-Transfers für möglich

Anzeige

Sportdirektor Sebastian Kehl sieht die Transferaktivitäten des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund noch nicht als beendet an. "Ich würde Transferaktivitäten vor Ende des Transferfensters niemals als beendet betrachten", sagte der 43-Jährige im Trainingslager in San Diego im Sky-Interview. Das Transferfenster schließt am 1. September.

"Wir werden weiter schauen müssen, was noch passiert. Vielleicht machen wir auch noch etwas auf der Abgabenseite. Wir sind auf alles vorbereitet", sagte Kehl: "Uns war es wichtig, dass wir im Mittelfeld mit Marcel Sabitzer noch einmal einen Baustein hinzugefügt haben, der dem Trainer mehr Möglichkeiten in verschiedenen Grundordnungen und Profilzusammenstellungen gibt. Das war wichtig."