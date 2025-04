Kehl: Hummels-Rückholaktion "aktuell nicht" das Thema

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl beschäftigt sich nicht mit einer möglichen Rückkehr von Mats Hummels für die Klub-WM. "Wir haben dieses Thema aktuell nicht zu unserem Thema gemacht. Wenn es eins wird, dann werden wir es entsprechend kommunizieren", sagte der 45-Jährige am Samstag nach dem 2:2 (0:0) bei Fußball-Rekordmeister Bayern München.

Nach der 0:4-Pleite unter der Woche beim FC Barcelona habe der BVB sich mit dem Thema Hummels "gar nicht groß beschäftigt, weil wir erst mal das Spiel zu verarbeiten hatten", sagte Kehl: "Ich weiß, was in den Medien aus diesem Thema gemacht wird.

Die Bild-Zeitung hatte am Freitag berichtet, dass sich der BVB damit beschäftige, den Innenverteidiger Hummels im Sommer für die Klub-WM zu melden. Niko Kovac sagte daraufhin: "Ich persönlich höre davon auch." Dafür müsste der Weltmeister von 2014 seine Pläne, die Karriere zum Abschluss der Saison zu beenden, verschieben und einen Vertrag mit entsprechend kurzer Laufzeit erhalten.

Den BVB plagen in der Defensive große Sorgen. Abwehrchef Nico Schlotterbeck wird den Dortmundern aufgrund einer schweren Knieverletzung rund ein halbes Jahr lang fehlen. Hummels (36), der bis zum Saisonende in Italien für die AS Rom aufläuft und insgesamt 13 Jahre für den BVB gespielt hat, wäre körperlich in der Lage, direkt auf hohem Niveau mitzuwirken.