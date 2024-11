Kein Einsatz gegen Deutschland: Ekitike reist von U21 ab

Hugo Ekitike vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wird den Test mit der französischen U21 gegen Deutschland verpassen. Wie sein Verein am Donnerstag bekannt gab, ist der Stürmer aufgrund einer "Kniegelenkstauchung mit Innenbanddehnung" bereits vorzeitig nach Frankfurt zurückgekehrt. Am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) treffen die Franzosen in einem Testspiel in Valenciennes auf das DFB-Team, zuvor wartet bereits am Freitag (16.15 Uhr) ein Duell in Italien.