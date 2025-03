Keine Kampfansage: BVB mit "kleinen Schritten" in den Endspurt

Nationalspieler Pascal Groß hält sich angesichts der wechselhaften Saison von Borussia Dortmund mit Kampfansagen vor dem Endspurt in der Fußball-Bundesliga zurück. "Ich bin kein Freund davon, die Ziele zu definieren - in der Situation, in der wir gerade sind. Wir sollten uns mit kleinen Schritten wieder ein gutes Gefühl holen", sagte Groß nach dem Training am Mittwoch: "Und dann schauen wir mal, wo wir landen."