Keller fordert Derbysieg: "Müssen jetzt mal punkten"

Sportgeschäftsführer Christian Keller von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat die hohe Bedeutung des bevorstehenden Derbys gegen Borussia Mönchengladbach betont. "Wir haben ein Spiel vor uns, das per se emotional sehr aufgeladen ist und für unsere Fans eine Riesenbedeutung hat – so dass an diesem Spiel schon viel dranhängt", sagte der 46-Jährige der Kölnischen Rundschau: "Drei Punkte wären für uns in mehrfacher Hinsicht Goldwert."

Der FC steht als Tabellenletzter mit nur einem Zähler aus sieben Partien vor richtungsweisenden Wochen. "Wir haben eine Reihe von Spielen gegen Gegner auf Augenhöhe vor uns. Wir müssen jetzt auch mal punkten, weil der Abstand ansonsten immer größer wird", sagte Keller. "Und wenn dann der Kopf dazu kommt, der anfängt zu rattern, werden die Beine schwer. In so ein Fahrwasser dürfen wir gar nicht kommen."

Trainer Steffen Baumgart genießt indes weiterhin vollstes Vertrauen, jedoch: "Schönreden dürfen wir das nicht.Unantastbar ist niemand. Meine Person nicht, der Trainer nicht, niemand", sagte Keller. "Auf der anderen Seite kann ich nicht erwarten, dass der Trainer permanent eine Überperformance mit dem Kader hinlegt."

Hinter die Leistung des Trainerteams würde Keller dennoch ein "sehr gut" setzen. "Was nicht heißt, dass auch in diesem Bereich ab und an Fehler passieren. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Die Summe der richtigen Entscheidungen ist bis dato aber deutlich größer als die der falschen", sagte Keller.