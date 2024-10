Zudem adressierten sie Kritik in Richtung der niedersächsischen Innenministerin Daniela Behrens. Sie forderte zuletzt mehr Anstrengungen von DFB und DFL, um Gewalt bei Fußballspielen zu verhindern.

"Die Sicherheit in den Stadien liegt in der Verantwortung der Vereine, sie sind die Veranstalter", sagte die SPD-Politikerin vor einem Spitzengespräch zur Gewalt im Fußball am 18. Oktober in München.