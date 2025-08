kicker: Ducksch vor Wechsel nach Birmingham

NFL-Legende Tom Brady hat Werder Bremens Stürmer Marvin Ducksch offenbar erfolgreich zu Birmingham City in die zweite englische Fußball-Liga gelotst. Wie der kicker berichtet, steht ein Wechsel von Ducksch auf die Insel unmittelbar bevor. Er soll sich schon von der Bremer Mannschaft verabschiedet haben und in Birmingham einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Brady (48), seit 2023 Minderheitseigentümer der Blues, hatte nach Informationen des kicker zuletzt Kontakt mit dem Angreifer, um ihn von einem Wechsel nach England zu überzeugen. Als mögliche Ablöse werden rund zwei Millionen Euro plus Bonuszahlungen gehandelt, der Vertrag von Ducksch in Bremen läuft noch bis 2026.

Der Stürmer, seit 2021 in Bremen, fehlte Werder in der Vorbereitung aufgrund einer Muskelverletzung und verpasste auch das Trainingslager im Zillertal. Der Klub des früheren Quarterbacks und siebenmaligen Super-Bowl-Siegers Brady will nach dem Aufstieg in die Championship zurück in die Premier League.