kicker: Hjulmand wird ten-Hag-Nachfolger in Leverkusen

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Kasper Hjulmand als neuem Trainer. Wie das Fachmagazin kicker am Montag berichtete, haben die Rheinländer "eine grundsätzliche Einigung über eine Zusammenarbeit" mit dem 53-Jährigen erzielt. Der frühere dänische Nationaltrainer soll demnach in den kommenden Tagen unterschreiben. Bayer bestreitet am Freitag (20.30 Uhr/Sky) das erste Pflichtspiel nach der Länderspielpause gegen Eintracht Frankfurt.

Zuvor hatten bereits mehrere Medien berichtet, dass der Däne der Favorit auf die Nachfolge des früh entlassenen Coaches Erik ten Hag sei. Die Bild-Zeitung schrieb am Montag von einem Treffen Hjulmands mit Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Dieses soll am vergangenen Samstag in Düsseldorf stattgefunden haben. "Jetzt spricht alles für Hjulmand als Trainer", heißt es in dem Artikel.

Nach seinem Rücktritt als Nationalcoach im Sommer 2024 ist Hjulmand derzeit zwar vereinslos, hat aber weiterhin einen Beratervertrag beim dänischen Fußballverband. Dieser müsste Medienberichten zufolge aufgelöst werden, sollte es zu einer Einigung mit den Rheinländern kommen.

Hjulmand hatte die dänische Auswahl unter anderem bei der WM 2022 sowie den Europameisterschaften 2021 und 2024 betreut – im Vorjahr schied er im Achtelfinale von Dortmund gegen das DFB-Team aus. Zuvor arbeitete er als Vereinstrainer unter anderem beim FC Nordsjaelland, mit dem er 2012 dänischer Meister wurde, sowie beim FSV Mainz 05 in der Bundesliga (Saison 2014/15). Sein letztes Engagement auf Klubebene endete im März 2019.

Bayer hatte sich nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen von ten Hag, der zu Saisonbeginn das Erbe von Meistertrainer Xabi Alonso angetreten hatte, getrennt. Als Nachfolge-Kandidaten wurden auch Marco Rose, Edin Terzic oder Ange Postecoglou gehandelt, spanische Medien hatten zudem den früheren Weltklasse-Stürmer Raúl ins Gespräch gebracht. Bislang leiten ten Hags Ex-Assistenten das Training.