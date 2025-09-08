Medien: Hjulmand wird ten-Hag-Nachfolger in Leverkusen

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen holt offenbar Kasper Hjulmand als neuen Trainer. Wie unter anderem der kicker und die Bild berichteten, hat sich der Werksklub mit dem 53-Jährigen auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Demnach leitet der frühere dänische Nationaltrainer am Mittwoch erstmals das Bayer-Training, am Freitag (20.30 Uhr/Sky) folgt gegen Eintracht Frankfurt das erste Pflichtspiel nach der Länderspielpause.

Zuvor hatten bereits mehrere Medien berichtet, dass der Däne der Favorit auf die Nachfolge des früh entlassenen Coaches Erik ten Hag sei, am Samstag soll es in Düsseldorf ein Treffen Hjulmands mit Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes gegeben haben. Laut Bild wird der neue Trainer einen Vertrag bis 2027 unterschreiben.

Nach seinem Rücktritt als Nationalcoach im Sommer 2024 ist Hjulmand derzeit zwar vereinslos, hat aber weiterhin einen Beratervertrag beim dänischen Fußballverband. Dieser muss Medienberichten zufolge aufgelöst werden.

Hjulmand hatte die dänische Auswahl unter anderem bei der WM 2022 sowie den Europameisterschaften 2021 und 2024 betreut – im Vorjahr schied er im Achtelfinale von Dortmund gegen das DFB-Team aus. Zuvor arbeitete er als Vereinstrainer unter anderem beim FC Nordsjaelland, mit dem er 2012 dänischer Meister wurde, sowie beim FSV Mainz 05 in der Bundesliga (Saison 2014/15). Sein letztes Engagement auf Klubebene endete im März 2019.

Bayer hatte sich nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen von ten Hag, der zu Saisonbeginn das Erbe von Meistertrainer Xabi Alonso angetreten hatte, getrennt. Als Nachfolge-Kandidaten wurden auch Marco Rose, Edin Terzic oder Ange Postecoglou gehandelt, spanische Medien hatten zudem den früheren Weltklasse-Stürmer Raúl ins Gespräch gebracht. Bislang leiten ten Hags Ex-Assistenten das Training.