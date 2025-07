kicker: NFL-Legende Brady will Ducksch für Birmingham

NFL-Legende Tom Brady will Werder Bremens Stürmer Marvin Ducksch offenbar zu Birmingham City in die zweite englische Fußball-Liga lotsen. Brady (47), seit 2023 Minderheitseigentümer der Blues, hatte nach Informationen des kicker Kontakt mit dem derzeit verletzten Angreifer, um ihn von einem Wechsel auf die Insel zu überzeugen. Auch ein Gespräch mit Birminghams Teammanager Chris Davies soll bereits stattgefunden haben.

Der Klub des früheren Quarterbacks und siebenmaligen Super-Bowl-Siegers will nach dem Aufstieg in die Championship zurück in die Premier League. Ducksch laboriert derzeit an einer Muskelverletzung und fehlt in der Vorbereitung und im Trainingslager der Bremer im Zillertal. Laut Medienberichten fordert Werder eine Ablöse von zwei bis drei Millionen Euro für den 31-Jährigen, dessen Vertrag noch bis Sommer 2026 läuft.

Neben Birmingham zeigt Berichten zufolge auch der griechische Erstligist PAOK Saloniki Interesse an Ducksch, zudem soll MLS-Klub Orlando City SC bereits ein Angebot vorgelegt haben.