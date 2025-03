Kiel bindet Talent Medlin langfristig

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat sein Eigengewächs Caspar Medlin (18) langfristig gebunden. Der U19-Kapitän unterzeichnete bei den Störchen zunächst einen Vertrag für die U23 und wird somit ab Sommer fester Bestandteil von Holstein II. Spätestens ab der Saison 2026/27 soll der Abwehrspieler in den Lizenzkader aufrücken.

Medlin spielt seit 2021 in Holsteins Nachwuchsleistungszentrum und durchlief seit der U15 alle Jungstörche-Teams. "Er ist ohne Zweifel ein sehr talentierter Innenverteidiger mit enormem Entwicklungspotenzial. Das Ziel ist es, ihn in Ruhe zu begleiten und aufzubauen und sukzessive an den Lizenzbereich heranzuführen", sagte Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann.