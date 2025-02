Kiel verlängert vorzeitig mit "Paradebeispiel" Remberg

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat den Vertrag von Mittelfeldspieler Nicolai Remberg vorzeitig verlängert. Dies teilten die Kieler am Donnerstag mit, ohne Angaben zur Laufzeit zu machen. Der 24-Jährige sei "ein Paradebeispiel für unseren Weg", wird Kiels Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann zitiert.

In der ersten Bundesligasaison der Kieler Vereinsgeschichte avancierte Remberg zum Stammspieler. Seit dem neunten Spieltag spielte er stets von Beginn an, nur am vergangenen Spieltag fehlte er bei Bayern München aufgrund einer Gelbsperre.