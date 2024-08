Kiel vor erstem Bundesliga-Heimspiel: "Alle haben Lust"

Anzeige

Lange musste der hohe Norden warten, jetzt ist die Lust groß bei Holstein Kiel auf das erste Bundesliga-Heimspiel im nördlichsten Bundesland. "Die Vorfreude der Stadt spürt man. Wenn man zum Bäcker geht, wird man schon mal angesprochen", sagte Trainer Marcel Rapp vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

"Alle haben Lust darauf, deswegen erwarte ich auch eine tolle Atmosphäre", fügte er an: "Es wird ein historisches Spiel werden, ein erstes Mal in Kiel Bundesliga, das erste Mal in Schleswig-Holstein. Da sollten alle ihren Teil dazu beitragen, dass es auch erfolgreich wird."

Nach dem 2:3 zum Auftakt des Aufsteigers bei der TSG Hoffenheim erwartet der 45-Jährige vor allem im Abwehrverhalten eine Steigerung. "Im Moment ist es so, dass wir defensiv stabiler sein müssen. Daran arbeiten wir und ich denke, dass es da am Samstag schon ein Stück vorangeht", sagte Rapp, dem nur die länger verletzten Profis nicht zur Verfügung stehen.