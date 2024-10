Kind amüsiert Rose: Kurioser PK-Moment in Leipzig

Ein kleines Kind in der ersten Reihe - so etwas hat auch Marco Rose noch nicht erlebt. "Ist das weltklasse, sensationell", freute sich der Trainer von RB Leipzig über den jüngsten Teilnehmer der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg. Denn während Rose so über seine Verletzten und das Topspiel zwischen dem Zweiten und dem Dritten der Fußball-Bundesliga redete, war der Kleine mit ganz anderen Dingen beschäftigt.