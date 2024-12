Kleindienst denkt "nicht an etwas Neues"

Torjäger Tim Kleindienst sieht auch mit Blick auf die Fußball-WM 2026 keine Notwendigkeit für einen Vereinswechsel. "Ich denke gerade überhaupt nicht an etwas Neues, auch Gladbach ist ein Riesenverein. Mir macht es Spaß hier, und genau deswegen läuft es auch so gut", sagte der 29-Jährige der Sport Bild.

Kleindienst war erst zu Saisonbeginn aus Heidenheim zur Borussia gewechselt, wurde dort zum Nationalspieler und steht bereits bei neun Saisontoren. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

Die anstehende WM sei "ein Traum, etwas Unfassbares", sagte Kleindienst, in seinen Gedanken aber noch weit weg: "Im Nationalteam ist man ja nicht gesetzt. Aber ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Entwicklung noch nicht am Peak angekommen bin."

Das gelte auch für die Borussia. Sollte Gladbach sich am Saisonende für Europa qualifizieren, will Kleindienst sich einen Schnäuzer nach Vorbild des Sportdirektors stehen lassen. "Viele bei uns haben gesagt, sie würden sich einen Schnurrbart wachsen lassen. Da gehe ich mit. Bedeutet in meinem Fall: Der Bart kommt ab, und der Schnäuzer bleibt stehen. So wie bei Roland Virkus aktuell", sagte Kleindienst.