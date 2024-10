Kleindienst-Nominierung? "Zeigt, dass wir gut gearbeitet haben"

Eine Nominierung von Tim Kleindienst in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wäre aus Sicht von Gerardo Seoane auch die Bestätigung für den mit Borussia Mönchengladbach eingeschlagenen Weg. "Es würde uns freuen, wenn einer unserer Spieler nominiert wird, weil es auch zeigt, dass wir als Team gut gearbeitet haben", sagte der Trainer der Fohlen am Mittwoch.

Laut Bild-Zeitung soll Kleindienst als Ersatz für den verletzten Niclas Füllkrug (West Ham United) für die Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und die Niederlande (14. Oktober) erstmals in den DFB-Kader rücken. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte dies am Mittwoch auf SID-Anfrage nicht.

Kleindienst, der in dieser Saison bislang auf drei Torbeteiligungen in fünf Ligaspielen kommt, habe "für unser Team eine sehr wichtige Rolle. Wir wollen ihn noch besser in Szene setzen und klügere Entscheidungen treffen als gegen Union", sagte Seoane vor dem Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg.

Insgesamt fühle sich der Weg der Borussen nach dem Last-Minute-Erfolg gegen Union Berlin (1:0) "gut an". Es gehe "in die richtige Richtung, auch wenn zuvor die Resultate noch nicht gestimmt haben", sagte Seoane: "Natürlich gibt uns der Sieg einen Push. Aber es gilt, mit einer großen Portion Demut hart weiterzuarbeiten."