Kleindienst setzt auf Heidenheimer Teamgeist

Torjäger Tim Kleindienst von Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim setzt im Kampf um den Klassenerhalt auf den Teamgeist in der Mannschaft des Aufsteigers. "Ich denke, dass wir schon der Underdog sind. Gerade wenn man betrachtet, welche individuelle Qualität in der Bundesliga vorhanden ist, da können wir natürlich nicht mithalten", sagte der 27-Jährige im Sky-Interview und fügte an: "Wir müssen über die mannschaftliche Geschlossenheit, über unseren Willen und über die Mentalität kommen."

Heidenheim spielt erstmals im deutschen Oberhaus. Kleindienst traut dem Außenseiter aber einige Überraschungen zu. "Wir wollen als Mannschaft eine vernünftige Saison spielen und am besten, wenn es geht so früh wie möglich, den Klassenerhalt schaffen", sagte Kleindienst, der mit 25 Treffern in der vergangenen Saison Torschützenkönig der 2. Liga war.

Auf eine Trefferanzahl will er sich aber nicht festlegen. "Es ist schwierig zu sagen, ich will zehn, 20 Tore schießen, weil du weißt nie, wie die Gegebenheiten sind. Es ist wahrscheinlich etwas schwieriger, mit Heidenheim die Tore zu machen als mit Bayern", sagte Kleindienst.