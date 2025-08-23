Kleindienst wird Seahawks-Botschafter in Deutschland

Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst und Torhüter Kevin Müller widmen sich in ihrer Freizeit künftig mehr denn je dem Ei. Die Bundesliga-Profis treten ab sofort als Botschafter der Seattle Seahawks aus der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL auf. "Ich habe die Seahawks als Teenager kennengelernt und bin seitdem ein Fan von ihnen", sagte Gladbach-Kapitän Kleindienst über die neue Partnerschaft.

Der aktuell verletzte Kleindienst und sein ehemaliger Klubkollege Müller (1. FC Heidenheim) werden die Events, Content und Medienstrategien der Seahawks in Deutschland unterstützen. "American Football hat mich schon immer fasziniert, diese Mischung aus Strategie und Athletik, dazu die mitreißende Fankultur. Jetzt Botschafter für die Seahawks zu sein, ist wirklich cool", sagte Kleindienst.

Auch Müller ist Anhänger des Team aus Seattle. "Ich bin seit Anfang der 2010er Jahre Seahawks-Fan und seitdem total begeistert", sagte der Schlussmann: "Ich freue mich deshalb sehr, nun Teil dieser Organisation zu sein und sozusagen vom Fanlager in eine offizielle Rolle zu wechseln."

Die Seahawks hatten im November 2022 das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden bestritten, in München gab es ein 16:21 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die neue Saison beginnt am 4. September.