Klopp wieder in BVB-Farben: Abschlusstraining in Dortmund

Der im BVB-Shirt gekleidete Jürgen Klopp grüßte ein paar alte Weggefährten bei Borussia Dortmund herzlich - dann bat der frühere Erfolgscoach zum Abschlusstraining. Bei seinem Kurzeinsatz als Trainer beim Abschiedsspiel von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek überließ Klopp nichts dem Zufall. Bevor die beiden polnischen Ex-Profis am Samstag (17.00 Uhr/Sky) im Signal Iduna Park verabschiedet werden, bat Klopp zum Abschlusstraining.

"Wir wollen viel Spaß haben, wichtig ist, dass alle gesund bleiben", sagte Piszczek in einem Video, das der BVB am Freitag veröffentlichte. "Ich bin sehr glücklich, dass alle da sind. Es ist ein großer Spaß, mit euch Fußballspielen zu dürfen und mit dem Trainer zu trainieren", sagte Blaszczykowski.

Unter anderem der aktuelle BVB-Trainer Nuri Sahin, die früheren Profis Marcel Schmelzer, Dede, Felipe Santana, Nelson Valdez und Erik Durm, aber auch aktuelle Dortmunder wie Julian Brandt nahmen am Training teil. Der am Mittwoch zur AS Rom gewechselte Mats Hummels kündigte sich ebenfalls an. Er wolle den beiden "nochmal zeigen, wie man richtig spielt", sagte Hummels lächelnd in einem Videoclip, den er in den Sozialen Medien veröffentlichte.

Klopp hatte den BVB von 2008 bis 2015 trainiert. In dieser Zeit wurde er zweimal Meister (2011 und 2012), einmal DFB-Pokalsieger (2012) und führte die Schwarz-Gelben 2013 ins Finale der Champions League (1:2 gegen Bayern München). In seiner letzten Saison als Dortmunder Trainer verpasste er den erneuten Triumph im DFB-Pokal - das Endspiel in Berlin am 30. Mai 2015 verlor Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Im Oktober desselben Jahres übernahm Klopp als Teammanager den FC Liverpool, dort prägte er ebenfalls eine Ära - erst im vergangenen Sommer verließ er den Klub auf eigenen Wunsch.