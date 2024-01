Knieverletzung: Uth fehlt Köln bis auf Weiteres

Anzeige

Offensivspieler Mark Uth droht beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ein weiteres unschönes Kapitel in seiner mittlerweile langen Verletzungsgeschichte. Der 32-Jährige erlitt im Test am Samstag bei Rot Weiss Essen (4:4) eine Knieverletzung. Das bestätigte der Verein am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung, ohne eine genauere Diagnose zu nennen. Uth werde nun "vorerst pausieren".

Der gebürtige Kölner, potenziell ein Schlüsselspieler beim abstiegsbedrohten FC, muss seit Beginn der Saison 2022/23 immer wieder aussetzen. Vor allem Probleme am Schambein machten ihm dauerhaft zu schaffen und Operationen erforderlich, nach der langen Auszeit bremsten ihn in dieser Spielzeit auch muskuläre Probleme aus.

Wohl auch aus Gründen der Belastungssteuerung spielte Uth zuletzt auch dann nur wenig, wenn er im Kader stand. Im ersten Test unter dem neuen Trainer Timo Schultz gegen Drittligist Essen durfte er nun von Beginn an ran und musste schon nach etwa einer halben Stunde vom Platz.