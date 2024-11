Koch: Aus Frankfurt mit "super Gefühl" zum DFB-Team

Nationalspieler Robin Koch blickt angesichts des Höhenfluges mit Eintracht Frankfurt voller Vorfreude auf die kommende Länderspielpause. "Ich freue mich sehr, wieder zur Nationalmannschaft zu reisen, wieder mit den Jungs zusammenzukommen und dort wieder Vollgas zu geben", sagte der Verteidiger nach dem 3:2 (1:0) gegen den VfB Stuttgart dem SID: "Nach den letzten Wochen mit der Eintracht reise ich natürlich mit einem guten Gefühl an."

Besonders der Erfolg beim spielstarken VfB steigere noch einmal das Selbstbewusstsein. "Das war ein wichtiger und bedeutender Auswärtssieg für uns", betonte Koch: "Stuttgart ist eine extrem starke Mannschaft. Hier drei Punkte mitzunehmen zeigt, was in uns steckt." Nach neun Spieltagen steht die Eintracht etwas überraschend auf dem dritten Tabellenrang.

Ginge es nach Koch, darf es ruhig so weiter gehen. "Jeder Sieg stärkt unser Selbstbewusstsein. Wir haben einfach Bock, gemeinsam Spiele zu gewinnen und freuen uns einfach immer wieder darauf, mit unseren überragenden Fans Siege zu feiern", schwärmte der 28-Jährige: "So gehen wir mit einem super Gefühl in die Länderspielpause. Wir wollen unseren Lauf danach zu Hause gegen Bremen unbedingt fortsetzen."