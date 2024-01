Koch unterschreibt bis 2027 in Frankfurt

Anzeige

Der achtmalige Nationalspieler Robin Koch bleibt dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt über den Sommer hinaus erhalten. Der Innenverteidiger, der vor der Saison auf Leihbasis von Leeds United an den Main gewechselt war, unterschrieb bei den Hessen einen Vertrag bis 2027. Da der Kontrakt bei seinem Stammklub aus England im Juni ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Halbjahr bei der Eintracht, habe jeden Tag sehr viel Spaß und fühle mich hier unglaublich wohl", sagte der 27-Jährige, der sich durch den Wechsel in die Bundesliga zudem wieder in den Fokus des Nationalteams spielen will und Hoffnungen auf die Heim-EM im Sommer macht. Er wolle weiter Leistung bringen, "dann ist alles offen für die nächste Nominierung und die EM". Es sei "ein klares Ziel von mir, wieder zur Nationalmannschaft zurückzukehren".

Der Ex-Freiburger Koch gehört bei den Hessen zum Stammpersonal, er absolvierte in dieser Spielzeit bislang 23 Partien von Beginn an und erzielte dabei drei Tore. Aufgrund einer Wadenverletzung war seine Rückkehr ins DFB-Team im November zunächst gescheitert. Zuletzt hatte er 2021 bei der EM dem deutschen Kader angehört.

"Dass Robin sich langfristig zur Eintracht bekennt, ist ein starkes Zeichen", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Koch gehöre "zu den Führungsspielern und ist seit seiner ersten Partie bei uns ein wichtiger Leistungsträger, an dem sich vor allem auch unsere jungen Spieler orientieren können".