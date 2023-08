Köln gegen Wolfsburg mit Selke - Uth fällt weiter aus

Anzeige

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln plant gegen den VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag mit dem zuletzt angeschlagenen Davie Selke in der Startelf. "Er hat ganz normal trainiert, er steht zur Verfügung - und er ist der einzige Mittelstürmer, den ich habe", sagte Baumgart am Donnerstag.

Denn auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fallen die Angreifer Steffen Tigges und Mark Uth weiter aus. "Wir werden trotzdem aus dem Vollen schöpfen können", sagte Baumgart und kündigte harte Kader-Entscheidungen an.

Auf der guten Leistung zum Saisonstart bei Borussia Dortmund (0:1) will sich Baumgart definitiv nicht ausruhen. "Jetzt haben wir uns genug Honig ums Maul geschmiert. Letztlich haben wir das Spiel verloren", betonte er.