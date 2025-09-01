Köln holt Flügelspieler Castro-Montes aus Belgien

Der 1. FC Köln hat nach dem Traumstart in die neue Bundesliga-Saison nochmal personell nachgelegt. Wie der mit zwei Siegen gestartete Aufsteiger kurz vor Schluss des Sommertransferfensters am Montagabend bekannt gab, wechselt der Flügelspieler Alessio Castro-Montes vom belgischen Meister Royale Union Saint-Gilloise in die Domstadt. Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Jacob Christensen, der 2023 nach Köln gekommen war, aber mit Verletzungen zu kämpfen hatte, verlässt den Verein dagegen und schließt sich dem norwegischen Erstligisten Molde FK an.

"Mit Alessio verstärken wir uns wie geplant noch einmal auf der Außenbahn. Er ist ein polyvalent einsetzbarer Spieler, der internationale Erfahrung, fußballerische Qualität und große Spielintelligenz mitbringt", wird Sportdirektor Thomas Kessler in der Kölner Mitteilung zitiert.

Für Castro-Montes gehe mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Traum in Erfüllung. "Ich habe mich für den FC entschieden, weil es ein richtig großer, cooler Klub mit einer riesigen Fanbase ist", sagte der Belgier: "Ich freue mich auf diese Herausforderung und möchte in allererster Linie dazu beitragen, dass wir in der Bundesliga bleiben."