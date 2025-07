Köln leiht Kaminski aus Wolfsburg aus

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat Offensivspieler Jakub Kaminski vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg ausgeliehen. Wie der Klub am Freitagabend bekannt gab, wechselt der polnische Nationalspieler für die kommende Saison in die Domstadt. In der vergangenen Saison absolvierte Kaminski, der 2022 von Lech Posen zum VfL gewechselt war, 22 Bundesligaspiele und bereitete drei Tore vor.