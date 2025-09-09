Köln-Profi Kilian erleidet erneuten Kreuzbandriss

Hiobsbotschaft für den 1. FC Köln: Abwehrspieler Luca Kilian hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für mehrere Monate aus. Der 26-Jährige verletzte sich am Montag im Training des Fußball-Bundesligisten, eine MRT-Untersuchung bestätigte die schwere Diagnose.

"Es ist unglaublich bitter, dass Luca nun schon zum dritten Mal betroffen ist. Als FC-Familie werden wir ihn eng begleiten, ihm bestmögliche Unterstützung geben", sagte Sportdirektor Thomas Kessler.

Für Kilian ist es bereits die dritte Verletzung dieser Art innerhalb von anderthalb Jahren. Zuvor hatte der Innenverteidiger Ende März 2024 und im Dezember 2024 jeweils einen Kreuzbandriss erlitten. Sein letztes Profispiel über 90 Minuten für den Zweitliga-Meister absolvierte Kilian bei der 1:5-Niederlage gegen Leipzig im März 2024.