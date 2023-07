Köln und Amnesty International arbeiten zusammen

Anzeige

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln arbeitet in der kommenden Saison mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zusammen. Das verkündete der Klub am Freitag. Unter dem Motto #ZesammeFürMenschen soll die Saisonpartnerschaft für Menschenrechtsverletzungen sensibilisieren und sich für Menschen in Gefahr einsetzen.

"Köln ist für mich die Stadt, die diese Idee zu ihrem Selbstverständnis gemacht hat. Es braucht uns alle, um für die Menschenrechte einzustehen", sagte der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus N. Beeko, in einem Instagram-Video der Kölner.

"Als 1. FC Köln stehen wir mit unseren Fans, Mitgliedern und Partnern für ein besonderes Wertegerüst", sagte Präsident Werner Wolf und fügte an: "Ein Großteil unserer Werte deckt sich mit dem, was Amnesty International vertritt."