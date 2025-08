Köln verlängert mit Thielmann

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat den Vertrag mit Eigengewächs Jan Thielmann verlängert. Wie der Klub am Samstag im Rahmen der Saisoneröffnung auf den Stadionvorwiesen bekannt gab, unterschrieb der 23-Jährige bis 2028. Sein alter Kontrakt wäre am Ende der kommenden Saison ausgelaufen.

"Jan strahlt in unseren Augen vieles von dem aus, wie wir uns den 1. FC Köln in Zukunft vorstellen: Er hat eine hohe Identifikation mit der Aufgabe, eine große Mentalität und den täglichen Willen, sich weiterzuentwickeln", sagte Sportdirektor Thomas Kessler: "Trotz seiner erst 23 Jahre bringt er mit über 100 Bundesliga-Spielen bereits eine beeindruckende Erfahrung mit. Gleichzeitig ist sein Weg noch nicht zu Ende – wir sind überzeugt davon, dass Jan noch weiteres Potenzial in sich trägt."

Thielmann kam 2017 im Alter von 15 Jahren aus Trier in die FC-Akademie. In der Bundesliga kommt der variabel einsetzbare Schienenspieler bislang auf 110 Einsätze, dazu 30 in Liga zwei. Zuletzt stürmte Thielmann im Juni mit der deutschen U21 bei der EM in der Slowakei bis ins Finale.

"Nach dem Abstieg im letzten Jahr habe ich mich bewusst entschieden, hier zu bleiben und das wieder gerade zu biegen", sagte Thielmann: "Jetzt möchte ich beim FC den nächsten Schritt machen, noch mehr Verantwortung übernehmen."