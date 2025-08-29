Köln verleiht Pauli nach Dresden

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Julian Pauli (20) vorzeitig verlängert und verschafft dem Abwehrtalent zunächst Spielpraxis in der 2. Fußball-Bundesliga. Pauli schließt sich für die aktuelle Saison per Leihe Dynamo Dresden an, sein Vertrag in Köln ist nun bis 2028 gültig. Das teilte der FC am Freitag mit.

Pauli gehörte in der vergangenen Aufstiegssaison zu den Entdeckungen bei den Kölnern, spätestens nach der Verpflichtung des Niederländers Rav van den Berg für kolportierte acht Millionen Euro hatte er aber wenig Aussicht auf viel Spielzeit in der Innenverteidigung. "Perspektivisch" soll Pauli "eine wichtige Rolle in unserer Bundesliga-Mannschaft einnehmen", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler.