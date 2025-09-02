Köln verleiht Rondic nach Polen

Der aussortierte Stürmer Imad Rondic verlässt den 1. FC Köln vorerst und wird auf Leihbasis für den polnischen Fußball-Erstligisten Rakow Czestochowa auflaufen. Dies teilte der FC am Dienstagabend mit. Rondic war erst im Winter nach Köln gekommen und hatte einen Vierjahresvertrag erhalten. Die großen Erwartungen konnte er jedoch nicht erfüllen, der neue Trainer Lukas Kwasniok hatte zuletzt ein Trio um Rondic aus dem Mannschaftstraining genommen.

"Die Vorbereitung hat gezeigt, dass Imad in der aktuellen Konkurrenzsituation im Sturm bei uns nur schwer zu regelmäßigen Einsatzzeiten gekommen wäre", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler. "Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass der Sommer anders für mich verläuft, aber so ist eben Fußball", sagte der 26-jährige Bosnier Rondic.

Der Stürmer war in neun Spielen in der 2. Bundesliga sowie im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen für den FC aufgelaufen. Er erzielte ein Tor.