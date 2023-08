Anzeige

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Sturmtalent Maximilian Schmid für die kommende Saison an den niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade ausgeliehen. Zuvor verlängerten die Kölner den Vertrag mit dem 20-Jährigen bis 2025. Schmid hatte in der vergangenen Saison in der Conference League sein Pflichtspiel-Debüt für die FC-Profis gefeiert.