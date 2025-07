Königsklasse ruft: Freiburgs Sildillia wechselt nach Eindhoven

Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg geht ohne Abwehrspieler Kiliann Sildillia in die neue Saison. Wie der Verein am Mittwoch bestätigte, wechselt der 23-Jährige zum niederländischen Meister PSV Eindhoven. Über die Ablösedetails machten die Breisgauer keine Angaben, laut eines Berichts des kicker könnte der Transfer bis zu sechs Millionen Euro in die Kassen des Sport-Clubs spülen, die Sockelablöse soll 5,8 Millionen Euro betragen.

"Kiliann hat sich bei uns in den fünf Jahren zum gestandenen Profi und Bundesligaspieler entwickelt - ein beispielhafter Weg für einen jungen Spieler beim SC", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. Mit Eindhoven wird Sildillia in der kommenden Saison in der Champions League spielen, mit Freiburg, wo Sildillia noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr besaß, hatte er die Qualifikation für die Königsklasse knapp verpasst.

Der Franzose hatte im Oktober 2021 für die Profimannschaft des SC debütiert und seither 107 Pflichtspiele für den Verein bestritten. Mit der französischen Olympiamannschaft gewann er 2024 bei den Spielen in Paris die Silbermedaille.